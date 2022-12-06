Китай розкритикував військовий звіт США як "безпідставну спекуляцію"

Минулого тижня Міністерство оборони США опублікувало свій щорічний звіт про військову могутність Китаю, в якому йдеться про те, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК), ймовірно, потроїть кількість ядерних боєголовок до 2035 року за нинішніх темпів розширення.

Деталі

Представник міністерства оборони Китаю Тан Кефей заявив, що звіт "спотворює оборонну політику та військову стратегію Китаю, є безпідставна спекуляція про воєнний розвиток Китаю… і є звичайним прийомом США для роздмухування та перебільшення так званої військової загрози Китаю".

"Сполучені Штати висувають звинувачення та спекуляції щодо модернізації ядерних сил Китаю, хоча насправді саме вони мають глибоко переглянути та обміркувати свою власну ядерну політику", - додав Тан.

НВАК "ймовірно, продовжить посилювати військовий тиск - у поєднанні з дипломатичним, інформаційним та економічним - у спробі змусити Тайвань об'єднатися", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Після того, як речник Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала самоврядний острів на початку серпня, Китай провів безпрецедентні військові навчання в навколишніх водах і випустив кілька ракет, деякі з яких, за словами Японії, приземлилися в її винятковій економічній зоні.

Сі Цзіньпін і китайські високопосадовці неодноразово заявляли, що можливе "об'єднання" Китаю з Тайванем неминуче, і посилили свою риторику, включивши можливість захоплення влади з використанням військової сили.

У жовтні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай "повний рішучості добиватися возз'єднання у набагато короткі терміни", ніж очікувалося раніше.

Сполучені Штати пообіцяли надати Тайваню засоби для захисту у разі вторгнення.