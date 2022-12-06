Китай раскритиковал военный отчет США как "безосновательную спекуляцию"

На прошлой неделе Министерство обороны США опубликовало свой ежегодный отчет о военном могуществе Китая, в котором говорится, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК), вероятно, утроит количество ядерных боеголовок к 2035 году за нынешних темпов расширения.

Детали

Представитель министерства обороны Китая Тан Кэфэй заявил, что отчет "искажает оборонную политику и военную стратегию Китая, есть безосновательная спекуляция о военном развитии Китая… и является обычным приемом США для раздувания и преувеличения так называемой военной угрозы Китая".

"Соединенные Штаты предъявляют обвинения и спекуляции по модернизации ядерных сил Китая, хотя именно они должны глубоко пересмотреть и обсудить свою собственную ядерную политику", - добавил Тан.

НОАК "вероятно, продолжит усиливать военное давление – в сочетании с дипломатическим, информационным и экономическим – в попытке заставить Тайвань объединиться", – говорится в сообщении.

Дополнение

После того, как представитель Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила самоуправляющийся остров в начале августа, Китай провел беспрецедентные военные учения в окрестных водах и выпустил несколько ракет, некоторые из которых, по словам Японии, приземлились в ее исключительной экономической зоне.

Си Цзиньпин и китайские чиновники неоднократно заявляли, что возможное "объединение" Китая с Тайванем неизбежно, и усилили свою риторику, включив возможность захвата власти с использованием военной силы.

В октябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай "полный решимости добиваться воссоединения в гораздо короткие сроки", чем ожидалось ранее.

Соединенные Штаты пообещали предоставить Тайваню средства защиты в случае вторжения.