Китай раскритиковал военный отчет США как "безосновательную спекуляцию"

ukru
19:57 • 13282 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 21911 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 73400 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 127704 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132162 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109808 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103862 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90444 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111014 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136194 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 33273 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 41152 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 84493 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 37847 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 77769 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228525 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 259048 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197282 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202639 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237972 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 13282 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 84493 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116783 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119250 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126751 просмотра
Актуальное
Китай раскритиковал военный отчет США как "безосновательную спекуляцию"

Китай раскритиковал военный отчет США как "безосновательную спекуляцию"

Киев • УНН

 • 823548 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Китай подверг критике отчет Министерства обороны США, в котором оценивается, что ядерный арсенал Пекина утроится к 2035 году, назвав его "безосновательной спекуляцией", и обвинил Вашингтон в "раздувании" военной угрозы, передает УНН.

На прошлой неделе Министерство обороны США опубликовало свой ежегодный отчет о военном могуществе Китая, в котором говорится, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК), вероятно, утроит количество ядерных боеголовок к 2035 году за нынешних темпов расширения.

Детали

Представитель министерства обороны Китая Тан Кэфэй заявил, что отчет "искажает оборонную политику и военную стратегию Китая, есть безосновательная спекуляция о военном развитии Китая… и является обычным приемом США для раздувания и преувеличения так называемой военной угрозы Китая".

"Соединенные Штаты предъявляют обвинения и спекуляции по модернизации ядерных сил Китая, хотя именно они должны глубоко пересмотреть и обсудить свою собственную ядерную политику", - добавил Тан.

НОАК "вероятно, продолжит усиливать военное давление – в сочетании с дипломатическим, информационным и экономическим – в попытке заставить Тайвань объединиться", – говорится в сообщении.

Дополнение

После того, как представитель Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила самоуправляющийся остров в начале августа, Китай провел беспрецедентные военные учения в окрестных водах и выпустил несколько ракет, некоторые из которых, по словам Японии, приземлились в ее исключительной экономической зоне.

Си Цзиньпин и китайские чиновники неоднократно заявляли, что возможное "объединение" Китая с Тайванем неизбежно, и усилили свою риторику, включив возможность захвата власти с использованием военной силы.

В октябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай "полный решимости добиваться воссоединения в гораздо короткие сроки", чем ожидалось ранее.

Соединенные Штаты пообещали предоставить Тайваню средства защиты в случае вторжения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы