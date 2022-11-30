До 2035 року ядерний арсенал Китаю збільшиться більш ніж утричі - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ядерний арсенал Китаю, ймовірно, збільшиться більш ніж утричі до 1500 боєголовок до 2035 року, йдеться у звіті Пентагону, в якому також наголошується на зростаючій складності військово-повітряних сил країни. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
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Вашингтон визначив Пекін як найсерйозніший виклик Сполученим Штатам, а в щорічному звіті про збройні сили Китаю наголошується на поліпшенні як його ядерних, так і звичайних озброєнь.
"За оцінками Міністерства оборони, оперативний запас ядерних боєголовок (Китаю) перевищив 400 одиниць, - йдеться у звіті. - Якщо Китай продовжить темпи своєї ядерної експансії, до 2035 року він, ймовірно, розмістить близько 1500 боєголовок".
Однак ця цифра все одно сильно відстає від арсеналів США та росії, кожна із яких включає кілька тисяч ядерних боєголовок.
У доповіді йдеться, що Китай "ймовірно має намір розробити нові ядерні боєголовки та платформи доставки, які принаймні не поступаються ефективності та надійності тим, що розробляються Сполученими Штатами та росією".
У звіті також йдеться про те, що Пекін працює над модернізацією свого арсеналу балістичних ракет, запустивши в ході випробувань близько 135 ракет у 2021 році - "більше, ніж решта світу разом узяті", не рахуючи тих, які були запущені в ході конфліктів.
У доповіді йдеться про те, що Китай "розробляє нові міжконтинентальні балістичні ракети, які значно покращать його ракетні сили, здатні нести ядерну зброю".
Згідно зі звітом, Китай "швидко наздоганяє західні військово-повітряні сили та продовжує модернізуватися за рахунок постачання літаків вітчизняного виробництва та широкого спектру БПЛА".
У звіті розглядається те, як Китай використовує свої збройні сили в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і йдеться про те, що він "здійснив більш примусові та агресивні дії".
"Протягом 2021 та 2022 років (китайські) кораблі та літаки продемонстрували різке збільшення небезпечної та непрофесійної поведінки, що може призвести до великого інциденту чи аварії", - йдеться у звіті.