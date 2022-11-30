К 2035 году ядерный арсенал Китая увеличится более чем в три раза - Пентагон

Детали

Вашингтон определил Пекин как самый серьезный вызов Соединенным Штатам, а в ежегодном отчете о вооруженных силах Китая отмечается улучшение как его ядерных, так и обычных вооружений.

"По оценкам Министерства обороны, оперативный запас ядерных боеголовок (Китая) превысил 400 единиц, – говорится в отчете. – Если Китай продолжит темпы своей ядерной экспансии, к 2035 году он, вероятно, разместит около 1500 боеголовок".

Однако эта цифра все равно сильно отстает от арсеналов США и россии, каждая из которых включает в себя несколько тысяч ядерных боеголовок.

В докладе говорится, что Китай "вероятно намерен разработать новые ядерные боеголовки и платформы доставки, которые по крайней мере не уступают эффективности и надежности разрабатываемым Соединенными Штатами и россией".

В отчете также говорится о том, что Пекин работает над модернизацией своего арсенала баллистических ракет, запустив в ходе испытаний около 135 ракет в 2021 году - "больше, чем остальной мир вместе взятые", не считая тех, которые были запущены в ходе конфликтов.

В докладе говорится, что Китай "разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые значительно улучшат его ракетные силы, способные нести ядерное оружие".

Согласно отчету, Китай "быстро догоняет западные военно-воздушные силы и продолжает модернизироваться за счет поставок самолетов отечественного производства и широкого спектра БПЛА".

В отчете рассматривается то, как Китай использует свои вооруженные силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и говорится, что он "совершил более принудительные и агрессивные действия".

"В течение 2021 и 2022 годов (китайские) корабли и самолеты продемонстрировали резкое увеличение опасного и непрофессионального поведения, что может привести к большому инциденту или аварии", - говорится в отчете.