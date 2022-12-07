Блінкен: Китай міг змінити ставлення до Тайваню через потужну міжнародну підтримку України

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Блінкен підтвердив, що США сповнені рішучості зберегти мир і стабільність у Тайванській протоці, і зазначив, що потужна підтримка України допоможе, а не завадить досягненню цієї мети.

Такий коментар прозвучав у відповідь на запитання журналістів про лист Блінкену від сенатора-республіканця Джоша Хоулі, який висловив “занепокоєння з приводу повідомлень про те, що постачання США озброєння Україні заважають нашій здатності запобігти війні в Азії, постачаючи Тайваню зброю, необхідну для стримування китайського вторгнення”. Також він відкинув слова сенатора про те, що “Тайвань важливіший для США, ніж Україна”.

“Я думаю, насправді, що все з точністю до навпаки, у тому сенсі, що Китай дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, дуже уважно стежить за реакцією США і країн усього світу на російську агресію”, — сказав Блінкен.

Він також додав, що Пекін бачив, як “країни об’єднуються незвичайним чином, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, щоб чинити величезний тиск на росію, щоб та припинила свою агресію, а також переконатися, що у випадку з НАТО — ми зміцнюємо нашу власну здатність захищатись у разі поширення цієї агресії”.

Блінкен висловив думку, що це має вплинути “на роздуми Китаю про майбутнє” та про погляди щодо Тайваню.

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