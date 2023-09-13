Блинкен и Бербок обсудят предоставлении Украине дополнительных систем ПВО - Госдеп

Детали

Представитель Государственного департамента отметил, что укрепление противовоздушной обороны Украины было планом, который разрабатывался еще до войны, и в котором участвовали госсекретарь, министр обороны, советник по национальной безопасности и даже президент Соединенных Штатов.

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«Скажу, что усиление противовоздушной обороны Украины — это то, над чем госсекретарь, а также министр Остин (министр обороны США Ллойд Остин — ред.), советник по национальной безопасности и сам президент работали еще до начала этой войны. … Мы передали Украине ряд систем противовоздушной обороны США. В этом последнем наборе военной помощи, о котором госсекретарь объявил, когда он был в Украине, были компоненты систем противовоздушной обороны… Также мы работали с другими странами, чтобы они предоставили Украине системы противовоздушной обороны. Поэтому мы будем продолжать это делать. Я уверен, что госсекретарь поговорит об этом со своим немецким коллегой позже на этой неделе»,— сказал Мэтью Миллер

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