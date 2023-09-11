Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готується посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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«Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те про, що домовлялися з канцлером Шольцом, те про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок», - розповів Зеленський.
Він зазначив, що дуже важливо, що партнери чують потреби України.
«Наших воїнів, захисту нашої енергетики, я впевнений буде результат. Рухаємося і з іншими нашими партнерами, зокрема, щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть», - сказав Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про зміцнення української ППО, зокрема для захисту Півдня України та „зернового коридору“.