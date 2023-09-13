Блінкен і Бербок обговорять надання Україні додаткових систем ППО - Держдеп

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Представник Державного департаменту наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони України було планом, який розроблявся ще до війни, і в якому брали участь держсекретар, міністр оборони, радник з національної безпеки та навіть президент Сполучених Штатів.

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«Скажу, що посилення протиповітряної оборони України — це те, над чим держсекретар, а також міністр Остін (міністр оборони США Ллойд Остін — ред.), радник з національної безпеки та сам президент працювали ще до початку цієї війни. … Ми передали Україні низку систем протиповітряної оборони США. В цьому останньому наборі військової допомоги, про який держсекретар оголосив, коли він був в Україні, були компоненти систем протиповітряної оборони… Також ми працювали з іншими країнами, щоб вони надали Києву системи протиповітряної оборони. Тому ми будемо продовжувати це робити. Я впевнений, що держсекретар поговорить про це зі своїм німецьким колегою пізніше на цьому тижні»,— сказав Метью Міллер

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