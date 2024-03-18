Блинкен говорит, что авторитарные режимы используют технологии для подрыва демократии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что технологии должны использоваться для поддержки демократических ценностей перед лицом усилий авторитарных и репрессивных режимов, которые пытаются использовать технологии для подрыва демократии и прав человека. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Правительства-единомышленники и их народы работают вместе, чтобы способствовать проведению свободных и честных выборов, сказал Блинкен на открытии Саммита за демократию в Южной Корее, отметив, что защита демократии - это коллективные усилия.

Поскольку авторитарные и репрессивные режимы используют технологии для подрыва демократии и прав человека, мы должны обеспечить, чтобы технологии сохраняли и поддерживали демократические ценности и нормы - сказал он.

Северная Корея осуществила ракетный запуск во время визита Энтони Блинкена в Южную Корею