"Блэкаут" в Баку: остановлена работа метро

"Из-за проводимых восстановительных работ Бакинский метрополитен будет работать в тестовом режиме и будет закрыт для пассажиров", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что автобусы будут работать в специальном режиме и перевозить пассажиров бесплатно.



Во вторник вечером бакинская подземка остановила работу из-за прекращения энергоснабжения столицы.



Как сообщал УНН, 3 июля подача электроэнергии прекратилась в столице Азербайджана.