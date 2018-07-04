"Блэкаут" в Баку: остановлена работа метро
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Бакинское метро в среду будет закрыто для пассажиров после масштабных сбоев в энергосистеме Азербайджана. Об этом говорится на сайте бакинского метрополитена, передает УНН.
"Из-за проводимых восстановительных работ Бакинский метрополитен будет работать в тестовом режиме и будет закрыт для пассажиров", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что автобусы будут работать в специальном режиме и перевозить пассажиров бесплатно.
Во вторник вечером бакинская подземка остановила работу из-за прекращения энергоснабжения столицы.
Как сообщал УНН, 3 июля подача электроэнергии прекратилась в столице Азербайджана.