"Блекаут" в Баку: зупинено роботу метро

"Через що проводяться відновлювальних робіт Бакинський метрополітен буде працювати в тестовому режимі і буде закритий для пасажирів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що автобуси будуть працювати в спеціальному режимі і перевозити пасажирів безкоштовно.



У вівторок ввечері бакинська підземка зупинила роботу через припинення енергопостачання столиці.



Як повідомляв УНН, 3 липня подача електроенергії припинилася в столиці Азербайджану.