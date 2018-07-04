"Блекаут" в Баку: зупинено роботу метро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Бакинське метро в середу буде закрито для пасажирів після масштабних збоїв в енергосистемі Азербайджану. Про це йдеться на сайті бакинського метрополітену, передає УНН.
"Через що проводяться відновлювальних робіт Бакинський метрополітен буде працювати в тестовому режимі і буде закритий для пасажирів", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що автобуси будуть працювати в спеціальному режимі і перевозити пасажирів безкоштовно.
У вівторок ввечері бакинська підземка зупинила роботу через припинення енергопостачання столиці.
Як повідомляв УНН, 3 липня подача електроенергії припинилася в столиці Азербайджану.