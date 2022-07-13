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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блащак привез в Украину САУ «Краб», которые накормят российских оккупантов огнем – Зеленский

Блащак привез в Украину САУ «Краб», которые накормят российских оккупантов огнем – Зеленский

Киев • УНН

 • 332326 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Польши Мариуш Блащак привез в Украину САУ «Краб», которые накормят российских оккупантов огнем. Об этом информирует УНН.

Подробности

Вчера с визитом в Киеве был вице-премьер-министр и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Совместно с Президентом Украины Владимиром Зеленским он провел переговоры, где и сообщил о поставке новой драки.

Цитата

"Он привез нам «Крабы» – те, которые мощно накормят нашего врага огнем. Конечно, ключевой темой наших переговоров было дальнейшее оборонное сотрудничество. Но важно не только то, о чем мы говорили, но и то, как мы говорили. Абсолютно уверенно в украинском будущем. В украинском европейском будущем", - отметил Президент.

Напомним

Украина должна получить первый транш в объеме 1 млрд евро с новой макрофинансовой помощи ЕС до конца июля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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