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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Блащак привіз до України САУ «Краб», які потужно нагодують російських окупантів вогнем – Зеленський

Блащак привіз до України САУ «Краб», які потужно нагодують російських окупантів вогнем – Зеленський

Київ • УНН

 • 332330 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак привіз до України САУ «Краб», які потужно нагодують російських окупантів вогнем. Про це інформує УНН.

Деталі

Учора в з візитом Києві був віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Спільно з Президентом України Володимиром Зеленським він провів переговори, де й повідомив про поставку нової здрої.

Цитата

"Він привіз нам «Краби» – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем. Звичайно, ключовою темою наших переговорів була подальша оборонна співпраця. Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Україна має отримати перший транш обсягом 1 млрд євро з нової макрофінансової допомоги ЄС до кінця липня.

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