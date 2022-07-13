Блащак привіз до України САУ «Краб», які потужно нагодують російських окупантів вогнем – Зеленський

Деталі

Учора в з візитом Києві був віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Спільно з Президентом України Володимиром Зеленським він провів переговори, де й повідомив про поставку нової здрої.

Цитата

"Він привіз нам «Краби» – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем. Звичайно, ключовою темою наших переговорів була подальша оборонна співпраця. Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Україна має отримати перший транш обсягом 1 млрд євро з нової макрофінансової допомоги ЄС до кінця липня.