Благотворительная биржа "ДоброДій" в июле помогла тяжелобольным детям на сумму более 860 тысяч гривен

Благотворительная биржа "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, в июле оказала помощь тяжелобольным детям на сумму более 860 тысяч гривен, пишет УНН.

"Приоритетным сегментом работы в этом месяце (в июле - ред.) стала помощь маленьким украинцам с тяжелыми диагнозами. Стремление улучшить жизнь детей со сложными историями объединяет украинцев - независимо от места жительства, возраста или профессии. Общая сумма оказанной помощи в июле достигла 860 628,69 грн", - сообщили в "ДоброДій".

В частности, благотворителям удалось оплатить 28 курсов реабилитации на общую сумму 693 225 грн. "Для многих наших подопечных именно реабилитационные мероприятия - это важнейшая часть ежедневной борьбы за возможность жить полноценно", - пояснили в Бирже Благотворительности.

Кроме того, медицинское энтеральное питание на сумму 41 462,64 грн в июле приобрели для 2-летней Марии Масич, 3-летнего Тимофея Ткачука и 13-летнего Назара Высоченко. Для детей с нарушением функций пищеварения или критическим дефицитом веса специальное питание является жизненно важным, ведь поддерживает иммунитет, стабилизирует состояние организма и обеспечивает рост и развитие.

"ДоброДій" также оплатила операцию для Владиславы Ханченбом стоимостью 110 100 грн. Девочка имеет двусторонний врожденный вывих тазобедренных суставов и нуждается в сложных поэтапных хирургических вмешательствах. Первая операция состоялась 24 июля в Днепре и была успешной.

Дополнительно были приобретены медикаменты на сумму 15 841,05 грн. "Лекарства для нужд Регионального медицинского центра семейного здоровья - это вклад в обеспечение стабильной медицинской помощи пациентам, в частности детям, которые нуждаются в поддерживающих препаратах во время лечения", - отметили в Бирже Благотворительности.

С начала полномасштабного вторжения Биржа Благотворительности "ДоброДій" оказала помощь на сумму 133 375 000 грн. Эти средства были направлены на нужды:

Сил обороны Украины - 93 347 000 грн;

медицинских учреждений - 8 563 000 грн;

тяжелобольных детей и подростков - 17 521 000 грн;

гуманитарных инициатив и социальных проектов - 13 944 000 грн.

Присоединиться к актуальным проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects.

Напомним

Биржа Благотворительности "ДоброДій" 1 августа отметила свое 11-летие. За это время реализовано более 2100 проектов на сумму более 166,5 млн грн, из которых 93,35 млн грн направлено на Силы обороны, еще более 44,2 млн грн было направлено на помощь тяжелобольным детям и подросткам.