Біржа Благодійності "ДоброДій" у липні допомогла тяжкохворим дітям на понад 860 тисяч гривень

$41.450.06
48.200.00
ukru
Ексклюзив
09:50 • 1696 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 2542 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 3156 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 2672 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 10296 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 16984 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 77752 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 125490 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 177430 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128853 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
50%
755мм
Популярнi новини
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУPhoto12 серпня, 00:14 • 20324 перегляди
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямкуVideo12 серпня, 01:23 • 13579 перегляди
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку12 серпня, 02:50 • 16914 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України12 серпня, 03:11 • 12271 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 11239 перегляди
Публікації
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 1694 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 2940 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 11353 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 77752 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 125490 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Михайло Подоляк
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Луганська область
Франція
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 7466 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 20742 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 177424 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 121333 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 237211 перегляди
Актуальне
Financial Times
Leopard 2
MIM-104 Patriot
Ґардіан
Spotify

Біржа Благодійності "ДоброДій" у липні допомогла тяжкохворим дітям на понад 860 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" у липні надала допомогу тяжкохворим дітям на понад 860 тисяч гривень. Кошти пішли на реабілітацію, ентеральне харчування, операцію та медикаменти.

Біржа Благодійності "ДоброДій" у липні допомогла тяжкохворим дітям на понад 860 тисяч гривень

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, у липні надала допомогу тяжкохворим дітям на понад 860 тисяч гривень, пише УНН

"Пріоритетним сегментом роботи цього місяця (у липні - ред.) стала допомога маленьким українцям з важкими діагнозами. Прагнення покращити життя дітей зі складними історіями об’єднує українців - незалежно від місця проживання, віку чи професії. Загальна сума наданої допомоги у липні сягнула 860 628,69 грн", - повідомили в "ДоброДій".

Зокрема, благодійникам вдалося оплатити 28 курсів реабілітації на загальну суму 693 225 грн. "Для багатьох наших підопічних саме реабілітаційні заходи - це найважливіша частина щоденної боротьби за можливість жити повноцінно", - пояснили у Біржі Благодійності.

Окрім того, медичне ентеральне харчування на суму 41 462,64 грн у липні придбали для 2-річної Марії Масич, 3-річного Тимофія Ткачука та 13-річного Назара Височенка. Для дітей з порушенням функцій травлення або критичним дефіцитом ваги спеціальне харчування є життєво важливим, адже підтримує імунітет, стабілізує стан організму та забезпечує ріст і розвиток.

"ДоброДій" також оплатила операцію для Владислави Ханченбом вартістю 110 100 грн. Дівчинка має двобічний вроджений вивих кульшових суглобів і потребує складних поетапних хірургічних втручань. Перша операція відбулася 24 липня в Дніпрі і була успішною. 

Додатково були придбані медикаменти на суму 15 841,05 грн. "Ліки для потреб Регіонального медичного центру родинного здоров’я - це внесок у забезпечення стабільної медичної допомоги пацієнтам, зокрема дітям, які потребують підтримувальних препаратів під час лікування", - зазначили у Біржі Благодійності.

З початку повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності "ДоброДій" надала допомогу на суму 133 375 000 грн. Ці кошти були спрямовані на потреби:

  • Сил оборони України - 93 347 000 грн;
    • медичних закладів - 8 563 000 грн;
      • тяжкохворих дітей та підлітків - 17 521 000 грн;
        • гуманітарних ініціатив та соціальних проєктів - 13 944 000 грн.

          Долучитися до актуальних проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects.

          Нагадаємо 

          Біржа Благодійності "ДоброДій" 1 серпня відзначила своє 11-річчя. За цей час реалізовано понад 2100 проєктів на суму понад 166,5 млн грн, з яких 93,35 млн грн спрямовано на Сили оборони, ще понад 44,2 млн грн було спрямовано на допомогу тяжкохворим дітям та підліткам.

          Лілія Подоляк

          Суспільство
          Дніпро (місто)
          Збройні сили України
          Україна