Біржа Благодійності "ДоброДій" у липні допомогла тяжкохворим дітям на понад 860 тисяч гривень
Київ • УНН
Біржа Благодійності "ДоброДій" у липні надала допомогу тяжкохворим дітям на понад 860 тисяч гривень. Кошти пішли на реабілітацію, ентеральне харчування, операцію та медикаменти.
Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, у липні надала допомогу тяжкохворим дітям на понад 860 тисяч гривень, пише УНН.
"Пріоритетним сегментом роботи цього місяця (у липні - ред.) стала допомога маленьким українцям з важкими діагнозами. Прагнення покращити життя дітей зі складними історіями об’єднує українців - незалежно від місця проживання, віку чи професії. Загальна сума наданої допомоги у липні сягнула 860 628,69 грн", - повідомили в "ДоброДій".
Зокрема, благодійникам вдалося оплатити 28 курсів реабілітації на загальну суму 693 225 грн. "Для багатьох наших підопічних саме реабілітаційні заходи - це найважливіша частина щоденної боротьби за можливість жити повноцінно", - пояснили у Біржі Благодійності.
Окрім того, медичне ентеральне харчування на суму 41 462,64 грн у липні придбали для 2-річної Марії Масич, 3-річного Тимофія Ткачука та 13-річного Назара Височенка. Для дітей з порушенням функцій травлення або критичним дефіцитом ваги спеціальне харчування є життєво важливим, адже підтримує імунітет, стабілізує стан організму та забезпечує ріст і розвиток.
"ДоброДій" також оплатила операцію для Владислави Ханченбом вартістю 110 100 грн. Дівчинка має двобічний вроджений вивих кульшових суглобів і потребує складних поетапних хірургічних втручань. Перша операція відбулася 24 липня в Дніпрі і була успішною.
Додатково були придбані медикаменти на суму 15 841,05 грн. "Ліки для потреб Регіонального медичного центру родинного здоров’я - це внесок у забезпечення стабільної медичної допомоги пацієнтам, зокрема дітям, які потребують підтримувальних препаратів під час лікування", - зазначили у Біржі Благодійності.
З початку повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності "ДоброДій" надала допомогу на суму 133 375 000 грн. Ці кошти були спрямовані на потреби:
- Сил оборони України - 93 347 000 грн;
- медичних закладів - 8 563 000 грн;
- тяжкохворих дітей та підлітків - 17 521 000 грн;
- гуманітарних ініціатив та соціальних проєктів - 13 944 000 грн.
Долучитися до актуальних проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects.
Нагадаємо
Біржа Благодійності "ДоброДій" 1 серпня відзначила своє 11-річчя. За цей час реалізовано понад 2100 проєктів на суму понад 166,5 млн грн, з яких 93,35 млн грн спрямовано на Сили оборони, ще понад 44,2 млн грн було спрямовано на допомогу тяжкохворим дітям та підліткам.