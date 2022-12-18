Благотворительный фонд Вадима Столара подвел итоги деятельности за год
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Благотворительный фонд Вадима Столара подвел итоги деятельности за 2022 год, доложив о реализации социальных проектов и помощи более 1 млн украинцев. Об этом говорится на сайте Фонда, информирует УНН.
Детали
“Мы помогаем людям с 2020 года, когда началась эпидемия COVID-19. Но с началом полномасштабной агрессии против Украины цели и задачи благотворительности значительно изменились. Сейчас это – помощь военным и поддержка населения в тылу, обеспечение жизни и здоровья украинцев и просто необходима сегодняшняя необходимость. И мы через Фонд будем помогать согражданам столько, сколько потребуется”, – подчеркнул основатель Фонда и меценат Вадим Столар.
С начала полномасштабной российской агрессии Фонд оказывает помощь военным – бронеавтомобилями, внедорожниками и другой техникой, снаряжением и медикаментами; медицинским учреждениям – лекарством; гражданским гражданам – продуктовыми наборами и рядом социальных проектов.
В частности это: проект “Восстановись”, нацеленный на моральную поддержку семей, у которых одного из родителей забрала война и оставшихся без жилья; “Огонек детства”, в рамках которого организован сбор подарков для малышей; чек-ап (диагностическая проверка) организма жителей деоккупированных населенных пунктов Киевской области; УЗИ молочных желез для женщин ВПЛ; реабилитация военных после ранений; “Спорт на районе”, призванный улучшить физическое состояние украинцев; футбольный турнир для детей курсы по тактической медицине и современному украинскому языку.
“Наша команда благотворителей в режиме 24/7 отрабатывает практически все поступающие к нам запросы и реализует проекты, нацеленные на обеспечение важнейших потребностей населения в условиях войны. Причем речь не только о физических потребностях, но и о психологических, потому что кроме предметной помощи сегодня людям очень нужна моральная поддержка”, – объяснила волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.
За прошедший год наш Благотворительный фонд в качестве помощи гражданским и военным, в частности, предоставил 613 980 порций горячего питания, 207 800 продуктовых наборов, 184 790 л топлива, 81 110 единиц медикаментов, 28 610 единиц военного и одежды, 15 тыс. единиц гуманитарной помощи, 244 единицы квадрокоптеров, тепловизоров и видеокамер, 21 единица специализированных внедорожников и бронеавто.
Всего с начала полномасштабной российской агрессии Фондом Вадима Столара вместе с основателем было оказано пособия на 229 млн грн.
Отметим, что своей стратегической целью в Фонде Вадима Столара называют долгосрочную помощь и поддержку, направленную на людей, пострадавших в результате боевых действий. Это – улучшение их жизни, психологическая реабилитация и поддержка детей в семьях, потерявших отца или мать из-за войны, создание условий для повышения уровня благосостояния и восстановления ментального здоровья граждан.