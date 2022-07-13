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Благотворительный фонд U-Hero открывает всеукраинский сбор средств на запуск интерактивных лазерных тиров для тренировок бойцов ТрО

Благотворительный фонд U-Hero открывает всеукраинский сбор средств на запуск интерактивных лазерных тиров для тренировок бойцов ТрО

Киев • УНН

 • 256455 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Команда фонда U-Hero в партнерстве с ТрО запускает сбор средств на построение 32 обучающих лазерных тиров по всей Украине для тренировок украинских защитников, передает УНН.

Детали

Интерактивный лазерный тир – это комплекс тактико-огневой подготовки, который позволяет готовить бойцов ТрО по трем направлениям: теоретическая, тактическая и огневая подготовка всех видов легкого и тяжелого вооружения. С помощью тира, бойцы ТРО смогут безопасно и эффективно овладеть основами владения оружием, а государство сэкономит на обучении только гранатометчиков около 32 миллионов евро – такая стоимость боеприпасов для тренировок.

Стоимость комплектации, необходимой для постройки одного тира – 15 тыс. евро. В настоящее время команда U-Hero занимается построением первых 5 комплексов в Киеве. В планах – с поддержкой украинцев собрать достаточное количество средств, чтобы открыть еще 27 тиров в пределах Украины.

Построение и функционал тира обеспечивает:
использование реального (деактивированного) оружия;
имитирование стрельбы от 15 до 800 метров;
учет баллистических характеристик оружия и метеорологических условий;
0 грн расходов на боеприпасы;
полную безопасность за счет отсутствия боеприпасов;
имитацию звуковых и визуальных эффектов, приближенных к реальным.

“Бойцы, уже прошедшие обучение, отмечают высокий функционал комплекса и разнообразие оружия, представленное для тренировок: ПКМ, РПК, РТГ, даже NLAW. Практичность, удобство и реалистичность – три основных характеристики, которыми можно описать работу тира. Я радуюсь возможности безопасных и эффективных тренировок для украинских защитников”, – комментирует Антон Рубан, представитель командования ТрО.

Интерактивные лазерные тиры имеют все необходимые сертификаты качества и приняты на поставки на Вооруженные силы Украины (Приказ ГШ ВСУ №205 от 28.05.2018).

Об U-Hero

U-Hero – благотворительный фонд, начавший свою деятельность в начале полномасштабной войны в Украине. Сначала фонд занимался закупкой и поставкой оборудования (тепловизоров, раций и дронов) для украинских защитников на передовую. За время своей деятельности U-Hero вместе со всеми украинскими собрали более 600 тыс. USD на нужды армии. Сейчас фонд сосредоточил усилия на сборе средств на построение интерактивных лазерных тиров и поддержке call-центров для ТрО. Больше информации на сайте: https://www.u-hero.org

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