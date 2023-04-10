“Благотворительность - часть нашей бизнес-модели”: в Sleeper рассказали о социальной миссии бренда

Детали

По его словам, сразу после полномасштабного вторжения Sleeper перечислил 1 млн грн на ВСУ. В апреле 2022 года бренд провел благотворительную инициативу “Дети – наше будущее” в поддержку детей, пострадавших от боевых действий, и задонатил более 20 тыс. долл. для крупнейшего украинского детского госпиталя “Охматдет”.

Вместе с тем, Тарас Малеев отмечает, что благотворительность давно стала частью бизнес модели Sleeper. Дважды в год, в апреле и октябре, компания проводит благотворительные акции.

Цитата

“Для Sleeper всегда было важно помочь сообществу и быть общественно ответственным бизнесом. Для нас это уже обычная часть бизнес-процесса. Дважды в год мы проводим благотворительные инициативы – в октябре, к Месяцу борьбы с раком молочной железы и в апреле. Мы рады, что можем помогать. Но мы этим никогда не кичились, мы просто делаем свое дело”, - рассказал СЕО Sleeper.

Добавим

С 2016 года бренд поддерживает Всемирный месяц борьбы с раком молочной железы. Так, в октябре 2022 года Sleeper собрал более 26 тыс. долл. на адресную помощь онкобольным женщинам. С 2019 года бренд сотрудничает с благотворительным фондом "Квітна", который занимается информационно-просветительской деятельностью и адресной помощью для женщин, которые борются с онкозаболеваниями. За время сотрудничества с фондом бренд сделал пожертвование в размере более 50 тыс. долл.

Также, бренд создает образовательные ролики, в которых привлекает внимание к таким важным темам как ежемесячное самообследование молочных желез, мифы о РМЖ и прочее. В разные годы благотворительные проекты бренда поддерживали знаменитости со всего мира, среди которых Кристен Белл, София Буш, Келли Разерфорд, Софи Аморусо и другие.

Помимо этого, 2020 и 2021 годах Sleeper присоединился к всемирной инициативе ко Дню распространения информации об аутизме и направлял средства в поддержку "Happy Today" - некоммерческой общественной организации, основным направлением деятельности которой является поддержка образовательных проектов об аутизме. За всю свою историю бренд пожертвовал более 58 тыс. дол. в поддержку проекта.

Напомним

Ранее Sleeper объявил благотворительную акцию для сбора средств на протезирование пострадавших в результате войны.