“Благотворительность - часть нашей бизнес-модели”: в Sleeper рассказали о социальной миссии бренда
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. С началом полномасштабной войны в Украине бренд одежды Sleeper сменил направление своих благотворительных инициатив, сконцентрировавшись на помощи пострадавшим от военных действий. Об этом УНН рассказал СЕО бренда Тарас Малеев.
Детали
По его словам, сразу после полномасштабного вторжения Sleeper перечислил 1 млн грн на ВСУ. В апреле 2022 года бренд провел благотворительную инициативу “Дети – наше будущее” в поддержку детей, пострадавших от боевых действий, и задонатил более 20 тыс. долл. для крупнейшего украинского детского госпиталя “Охматдет”.
Вместе с тем, Тарас Малеев отмечает, что благотворительность давно стала частью бизнес модели Sleeper. Дважды в год, в апреле и октябре, компания проводит благотворительные акции.
Цитата
“Для Sleeper всегда было важно помочь сообществу и быть общественно ответственным бизнесом. Для нас это уже обычная часть бизнес-процесса. Дважды в год мы проводим благотворительные инициативы – в октябре, к Месяцу борьбы с раком молочной железы и в апреле. Мы рады, что можем помогать. Но мы этим никогда не кичились, мы просто делаем свое дело”, - рассказал СЕО Sleeper.
Добавим
С 2016 года бренд поддерживает Всемирный месяц борьбы с раком молочной железы. Так, в октябре 2022 года Sleeper собрал более 26 тыс. долл. на адресную помощь онкобольным женщинам. С 2019 года бренд сотрудничает с благотворительным фондом "Квітна", который занимается информационно-просветительской деятельностью и адресной помощью для женщин, которые борются с онкозаболеваниями. За время сотрудничества с фондом бренд сделал пожертвование в размере более 50 тыс. долл.
Также, бренд создает образовательные ролики, в которых привлекает внимание к таким важным темам как ежемесячное самообследование молочных желез, мифы о РМЖ и прочее. В разные годы благотворительные проекты бренда поддерживали знаменитости со всего мира, среди которых Кристен Белл, София Буш, Келли Разерфорд, Софи Аморусо и другие.
Помимо этого, 2020 и 2021 годах Sleeper присоединился к всемирной инициативе ко Дню распространения информации об аутизме и направлял средства в поддержку "Happy Today" - некоммерческой общественной организации, основным направлением деятельности которой является поддержка образовательных проектов об аутизме. За всю свою историю бренд пожертвовал более 58 тыс. дол. в поддержку проекта.
Напомним
Ранее Sleeper объявил благотворительную акцию для сбора средств на протезирование пострадавших в результате войны.