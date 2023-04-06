Sleeper объявил благотворительную акцию для сбора средств на протезирование пострадавших в результате войны

Детали

В этом году Sleeper решил сосредоточиться на поддержке детей и взрослых, которые получили тяжелые телесные повреждения в результате войны.

В течение апреля, выбранные изделия можно будет приобрести на сайте The-Sleeper.com с гибкой скидкой, и перечислить от 5% до 25% стоимости покупки на протезирование для пострадавших в результате войны. Акция продлится до 7 мая.

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“Возможность отдавать сообществу, из которого мы происходим, всегда была большой ценностью для нас. В этом году мы хотим помочь детям и взрослым, которые получили тяжелые телесные повреждения во время войны, собрать деньги для протезирования. Благодаря этой инициативе, мы стремимся создать людям возможность жить, как они привыкли”, – говорят основательницы бренда.