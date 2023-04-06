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Sleeper оголосив благодійну акцію для збору коштів на протезування постраждалих внаслідок війни

Sleeper оголосив благодійну акцію для збору коштів на протезування постраждалих внаслідок війни

Київ • УНН

 • 936780 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Український бренд одягу Sleeper 6 квітня розпочав благодійну акцію, метою якої є збір коштів для протезування кінцівок. Завдання – допомогти постраждалим відновити якість свого життя. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.

Деталі

Цьогоріч Sleeper вирішив зосередитися на підтримці дітей та дорослих, які отримали тяжкі тілесні ушкодження внаслідок війни.

Протягом квітня, вибрані вироби можна буде придбати на сайті The-Sleeper.com з гнучкою знижкою, та перерахувати від 5% до 25% вартості покупки на протезування для постраждалих внаслідок війни. Акція триватиме до 7 травня.

Цитата

“Можливість віддавати спільноті, з якої ми походимо, завжди була великою цінністю для нас. Цього року ми прагнемо допомогти дітям та дорослим, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час війни, зібрати гроші для протезування. Завдяки цій ініціативі, ми прагнемо створити людям можливість жити, як вони звикли”, – кажуть засновниці бренду.

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