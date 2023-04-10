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"Благодійність - частина нашої бізнес-моделі": у Sleeper розповіли про соціальну місію бренду

"Благодійність - частина нашої бізнес-моделі": у Sleeper розповіли про соціальну місію бренду

Київ • УНН

 • 2758347 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. З початком повномасштабної війни в Україні бренд одягу Sleeper змінив напрямок своїх благодійних ініціатив, сконцентрувавшись на допомозі постраждалим від військових дій. Про це УНН розповів СЕО бренду Тарас Малєєв.

Деталі

За його словами, відразу після повномасштабного вторгнення Sleeper перерахував 1 млн грн на ЗСУ. У квітні 2022 року бренд провів благодійну ініціативу “Діти – наше майбутнє” на підтримку дітей, які постраждали від бойових дій, і задонотував понад 20 тис. дол. для найбільшого українського дитячого госпіталю “Охматдит”.

Разом з тим, Тарас Малєєв зазначає, що благодійність давно стала частиною бізнес-моделі Sleeper. Двічі на рік, у квітні та жовтні, компанія проводить благодійні акції.

Цитата

“Для Sleeper завжди було важливо допомогти спільноті та бути суспільно відповідальним бізнесом. Для нас це вже звичайна частина бізнес-процесу. Двічі на рік ми проводимо благодійні ініціативи – у жовтні, до Місяця боротьби з раком молочної залози, та у квітні. Ми раді, що можемо допомагати. Але ми цим ніколи не хизувалися, ми просто робимо свою справу”, - розповів СЕО Sleeper.

Додамо

З 2016 року бренд підтримує Всесвітній місяць боротьби з раком молочної залози. Так, у жовтні 2022 року Sleeper зібрав понад 26 тис. дол. на адресну допомогу онкохворим жінкам. З 2019 року бренд співпрацює з благодійним фондом "Квітна", який займається інформаційно-просвітницькою діяльністю та адресною допомогою для жінок, які борються з онкозахворюваннями. За час співпраці з фондом бренд зробив пожертву в розмірі понад 50 тис. дол.

Також, бренд створює освітні ролики, в яких привертає увагу до таких важливих тем, як щомісячне самообстеження молочних залоз, міфи про РМЗ та інше. У різні роки благодійні проєкти бренду підтримували знаменитості з усього світу, серед яких Крістен Белл, Софія Буш, Келлі Разерфорд, Софі Аморусо та інші.

Крім цього, у 2020 і 2021 роках Sleeper приєднався до всесвітньої ініціативи до Дня поширення інформації про аутизм і спрямовував кошти на підтримку "Happy Today" - некомерційної громадської організації, основним напрямком діяльності якої є підтримка освітніх проєктів про аутизм. За всю свою історію бренд пожертвував понад 58 тис. дол. на підтримку проєкту.

Нагадаємо

Раніше Sleeper оголосив благодійну акцію для збору коштів на протезування постраждалих внаслідок війни.

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