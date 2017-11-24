Black Friday: покупатель заплатит за любой обман

“Способов надурить потребителя много: это могут быть изначально завышенные цены, которое затем снижают, либо же смена ценников непосредственно в преддверии распродажи. Об этом неоднократно читал, но сам не сталкивался”, — отметил эксперт.

Но, как уточнил специалист, если же исходить из того, что человеку что-то нужно, и цена его устраивает, то какая разница, как его обманывают.

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“Торговля — это такой бизнес, где все равно платит покупатель, по крайней мере, у нас”, — добавил Вигиринский.

В то же время, по словам экономиста, чтобы понять действительно ли вы экономите, нужно хотя бы немного понимать, как формируются цены.

“Обычно, фабрики продают товар и озвучивают, так называемую рекомендуемую цену производителя. Но цена закупки составляет около 30% от рекомендуемой. Стандартная накрутка (себестоимость/розница) — один к трем. Благодаря этому, продавец может в сезон продать треть товара по полной, установленной им, стоимости, и таким образом "отбить" себестоимость.

Затем сделать скидку, например, 30%. Выручка от продажи этого товара — уже прибыль (если нет девальвации, не растут цены на содержание и если клиенты не нищают). А далее, еще треть товара остается в остатке. Его то и можно "слить" по ценам даже ниже себестоимости, но так делают только в более развитых странах”, — пояснил Вигиринский.

Напомним, во время глобальных распродаж в “Черную пятницу” украинцы могут рассчитывать на скидки в среднем на 20%.