Black Friday: покупець заплатить за будь-який обман

"Способів надурити споживача багато: це можуть бути спочатку завищені ціни, якы потім знижують, або ж зміна цінників безпосередньо напередодні розпродажу. Про це неодноразово читав, але сам не стикався", - зазначив експерт.

Але, як уточнив фахівець, якщо ж виходити з того, що людині щось потрібно, і ціна його влаштовує, то яка різниця, як його обманюють.

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"Торгівля - це такий бізнес, де все одно платить покупець, принаймні, у нас", - додав Вігірінський.

У той же час, за словами економіста, щоб зрозуміти чи дійсно ви економите, потрібно хоча б трохи розуміти, як формуються ціни.

"Зазвичай, фабрики продають товар і озвучують, так звану рекомендовану ціну виробника. Але ціна закупівлі становить близько 30% від рекомендованої. Стандартна накрутка (собівартість/роздріб) - один до трьох. Завдяки цьому, продавець може в сезон продати третину товару по повній, встановленій ним, вартості, і таким чином "відбити" собівартість.

Потім зробити знижку, наприклад, 30%. Виручка від продажу цього товару - вже прибуток (якщо немає девальвації, не ростуть ціни на утримання і якщо клієнти не зубожіють). А далі, ще третина товару залишається в залишку. Його то й можна "злити" за цінами навіть нижче собівартості, але так роблять тільки в більш розвинених країнах", - пояснив Вігірінскій.

Нагадаємо, під час глобальних розпродажів в "Чорну п'ятницю" українці можуть розраховувати на знижки в середньому на 20%.