Black Friday: покупець заплатить за будь-який обман

ukru
09:33 • 38828 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 73529 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 78017 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 97935 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 137880 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 103882 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 290206 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 255405 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 398527 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 260203 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2.1 м/с
36 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 101816 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 110354 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 126516 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 60640 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 58497 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 58497 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 137881 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 126516 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 201340 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 290206 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 15302 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 120923 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 111529 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 142896 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 159680 перегляди
Актуальне
Black Friday: покупець заплатить за будь-який обман

Black Friday: покупець заплатить за будь-який обман

Київ • УНН

 • 23694 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українські продавці йдуть на різні хитрощі, щоб обдурити покупця під час "Чорної п'ятниці". Про це в коментарі УНН повідомив економіст Андрій Вігірінський.

"Способів надурити споживача багато: це можуть бути спочатку завищені ціни, якы потім знижують, або ж зміна цінників безпосередньо напередодні розпродажу. Про це неодноразово читав, але сам не стикався", - зазначив експерт.

Але, як уточнив фахівець, якщо ж виходити з того, що людині щось потрібно, і ціна його влаштовує, то яка різниця, як його обманюють.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці беруть вкрай мало споживчих кредитів - аналітик

"Торгівля - це такий бізнес, де все одно платить покупець, принаймні, у нас", - додав Вігірінський.

У той же час, за словами економіста, щоб зрозуміти чи дійсно ви економите, потрібно хоча б трохи розуміти, як формуються ціни.

"Зазвичай, фабрики продають товар і озвучують, так звану рекомендовану ціну виробника. Але ціна закупівлі становить близько 30% від рекомендованої. Стандартна накрутка (собівартість/роздріб) - один до трьох. Завдяки цьому, продавець може в сезон продати третину товару по повній, встановленій ним, вартості, і таким чином "відбити" собівартість.

Потім зробити знижку, наприклад, 30%. Виручка від продажу цього товару - вже прибуток (якщо немає девальвації, не ростуть ціни на утримання і якщо клієнти не зубожіють). А далі, ще третина товару залишається в залишку. Його то й можна "злити" за цінами навіть нижче собівартості, але так роблять тільки в більш розвинених країнах", - пояснив Вігірінскій.

Нагадаємо, під час глобальних розпродажів в "Чорну п'ятницю" українці можуть розраховувати на знижки в середньому на 20%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,441.40
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.43
Золото
$3,078.10
Ethereum
$2,029.20