БК "Уникаха" победил в финале Еврокубка "Валенсию" украинца В.Кравцова

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41619 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102642 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157223 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116786 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116714 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112690 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104368 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107101 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103596 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153816 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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БК "Уникаха" победил в финале Еврокубка "Валенсию" украинца В.Кравцова

БК "Уникаха" победил в финале Еврокубка "Валенсию" украинца В.Кравцова

Киев  •  УНН

 • 9347 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В третьем матче финала престижного международного турнира Еврокубок встретились два испанских клуба - "Уникаха" и "Валенсия", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

"Уникаха" обыграла соотечественников из "Валенсии" со счетом 63:58, несмотря на то, что перед заключительной четвертью "Уникаха" уступала 11 очков.

Таким образом "Уникаха" прервала 22-матчевую серию побед "Валенсии" в домашних играх.

Отметим, что в составе "Валенсии" из-за травмы не сыграл центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов.

Примечательно, что одним из арбитров поединка был украинец Борис Рыжик.

Заметим, что "Уникаха" выиграла турнир впервые в истории. А "Валенсия" побеждала в Еврокубке чаще других - три раза.

Как сообщал УНН, украинский арбитр будет обслуживать финал баскетбольного Еврокубка .

Украинские Национальные Новости

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