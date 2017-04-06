БК "Уникаха" победил в финале Еврокубка "Валенсию" украинца В.Кравцова

"Уникаха" обыграла соотечественников из "Валенсии" со счетом 63:58, несмотря на то, что перед заключительной четвертью "Уникаха" уступала 11 очков.

Таким образом "Уникаха" прервала 22-матчевую серию побед "Валенсии" в домашних играх.

Отметим, что в составе "Валенсии" из-за травмы не сыграл центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов.

Примечательно, что одним из арбитров поединка был украинец Борис Рыжик.

Заметим, что "Уникаха" выиграла турнир впервые в истории. А "Валенсия" побеждала в Еврокубке чаще других - три раза.

Как сообщал УНН, украинский арбитр будет обслуживать финал баскетбольного Еврокубка .