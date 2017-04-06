БК "Унікаха" переміг у фіналі Єврокубку "Валенсію" українця В.Кравцова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У третьому матчі фіналу престижного міжнародного турніру Єврокубок зустрілися два іспанські клуби – "Унікаха" та "Валенсія", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
"Унікаха" обіграла співвітчизників з "Валенсії" з рахунком 63:58 попри те, що перед заключною чвертю "Унікаха" поступалася 11 очками.
Таким чином "Унікаха" перервала 22-матчеву серію перемог "Валенсії" в домашніх іграх.
Відзначимо, що у складі "Валенсії" через травму не зіграв центровий збірної України В'ячеслав Кравцов.
Примітно, що одним із арбітрів поєдинку був українець Борис Рижик.
Зауважимо, що "Унікаха" виграла турнір вперше в історії. Натомість "Валенсія" перемагала в Єврокубку частіше за інших - три рази.
Як повідомляв УНН, український арбітр обслуговуватиме фінал баскетбольного Єврокубку.