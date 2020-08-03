БК "Одесса" подписал американского легионера из российского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Новым игроком БК "Одесса" стал американский защитник Баден Джаксен, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
С 2009 по 2013 год Джаксен выступал за команду университета “Северная Каролина”, был игроком стартовой пятерки. В свой выпускной сезон в NCAA защитник набирал 7,8 очка, делал 4,2 передачи и 2,4 подбора, отыграв все 36 матчей сезона в стартовой пятерке.
Также американец выступал за клубы G-Лиги НБА: “Айдахо Стемпид” и “Лос-Анджелес Ди-Фендерс”. Выступал во Франции, Канаде, на Кипре, в Греции, Катаре и Латвии.
Добавим, в января 2019 года защитник перешел в БК “Самара”, в составе которого стал лучшим лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате Суперлиги-1, в среднем за матч набирая 16,5 очка. В сезоне 2019/20 Джаксен сыграл за “Самару” 25 матчей, набирая 11,3 очка, 2,3 подбора и 1,6 передачи.