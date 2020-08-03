БК "Одеса" підписав американського легіонера з російського клубу

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Новим гравцем БК "Одеса" став американський захисник Баден Джаксен, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

З 2009 до 2013 року Джаксен виступав за команду університету “Північна Кароліна”, був гравцем стартової п’ятірки. У свій випускний сезон в NCAA захисник набирав 7,8 очка, робив 4,2 передачі та 2,4 підбирання, відігравши всі 36 матчів сезону у стартовій п’ятірці.

Також американець виступав за клуби G-Ліги НБА: “Айдахо Стемпід” та “Лос-Анджелес Ді-Фендерс”. Виступав у Франції, Канаді, на Кіпрі, у Греції, Катарі та Латвії.

Додамо, у січні 2019 року захисник перейшов у БК “Самара”, у складі якого став кращим найкращим снайпером команди в регулярному чемпіонаті Суперліги-1, в середньому за матч набираючи 16,5 очка. У сезоні 2019/20 Джаксен відіграв за “Самару” 25 матчів, набираючи 11,3 очка, 2,3 підбирання та 1,6 передачі.

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