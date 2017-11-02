БК "Монако" украинца Гладыря выиграл четвертый подряд матч в ЛЧ

Свингмен Сергей Гладырь в составе “Монако” принял участие в гостевом разгроме над итальянским “Динамо-Сассири” — 63:81.

Достижение украинца равняется 3 очкам, 2 подбором и 1 передачи с 12:53 сыгранными минутами.

Зато Максим Корниенко вместе с литовским “Ювентусом” уступил российскому “Енисею” 81:85. За 31:21 минуты тяжелый форвард почти оформил дабл-дабл — 10 очков, 9 подборов.

Стоит отметить, что это уже третье поражение литовцев в четырех матчах. “Монако” — единственный клуб, который имеет 4 победы в 4-х баталиях.