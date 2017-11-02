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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 35839 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 94649 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102068 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101851 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 81868 просмотра

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БК "Монако" украинца Гладыря выиграл четвертый подряд матч в ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 8370 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Лиге чемпионов ФИБА состоялись матчи 4 тура группового этапа, в двух из которых выступили баскетболисты сборной Украины, передает УНН со ссылкой на сайт Лиги чемпионов ФИБА.

Свингмен Сергей Гладырь в составе “Монако” принял участие в гостевом разгроме над итальянским “Динамо-Сассири” — 63:81.

Достижение украинца равняется 3 очкам, 2 подбором и 1 передачи с 12:53 сыгранными минутами.

Зато Максим Корниенко вместе с литовским “Ювентусом” уступил российскому “Енисею” 81:85. За 31:21 минуты тяжелый форвард почти оформил дабл-дабл — 10 очков, 9 подборов.

Стоит отметить, что это уже третье поражение литовцев в четырех матчах. “Монако” — единственный клуб, который имеет 4 победы в 4-х баталиях.

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