БК "Монако" українця Гладиря виграв четвертий поспіль матч в ЛЧ

Свінгмен Сергій Гладир у складі французького “Монако” взяв участь у гостьовому розгромі над італійським “Динамо-Сассірі” — 63:81.

Здобуток українця рівняється 3 очкам, 2 підбиранням і 1 передачі за 12:53 зіграні хвилини.

Натомість Максим Корнієнко разом із литовським “Ювентусом” поступився російському “Єнісею” 81:85. За 31:21 хвилини важкий форвард майже оформив дабл-дабл — 10 очок, 9 підбирань.

Варто відзначити, що це вже третя поразка литовців у чотирьох матчах. “Монако” — єдиний клуб, який має 4 перемоги в 4-х баталіях.