БК “Киев-Баскет” потерпел поражение в матче Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. “Киев-Баскет” уступил бельгийскому “Антверпу” в выездном матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Детали
Это была перенесенная игра четвертого тура и для киевлян это была первая игра после карантина, когда положительные тесты на коронавирус были почти у всей команды. В конце концов, команда Багатскиса сыграла без Вашингтона, который остался в Киеве, потому что все еще не сдал отрицательный тест.
Киевляне провалили вторую половину и потерпели поражение с итоговыми цифрами на табло— 70:83.
Отметим, что у “Киев-Баскета” лучшими стали Вудсон с 16 очками и Свинг, который набрал 13 очков. У Антверпа 22 очка на счету Фридрикссона.
Дополнение
Киевляне с двумя победами в четырех матчах сравнялись с немецким “Крайлсхаймом”, с которым сыграют 8 февраля. Учитывая ситуацию в группе, эта игра станет определяющей в борьбе за четвертьфинал.