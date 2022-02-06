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15 марта, 19:03 • 102385 просмотра

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БК “Киев-Баскет” потерпел поражение в матче Кубка Европы ФИБА

БК “Киев-Баскет” потерпел поражение в матче Кубка Европы ФИБА

Киев • УНН

 • 11682 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. “Киев-Баскет” уступил бельгийскому “Антверпу” в выездном матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Это была перенесенная игра четвертого тура и для киевлян это была первая игра после карантина, когда положительные тесты на коронавирус были почти у всей команды. В конце концов, команда Багатскиса сыграла без Вашингтона, который остался в Киеве, потому что все еще не сдал отрицательный тест.

Киевляне провалили вторую половину и потерпели поражение с итоговыми цифрами на табло— 70:83.

Отметим, что у “Киев-Баскета” лучшими стали Вудсон с 16 очками и Свинг, который набрал 13 очков. У Антверпа 22 очка на счету Фридрикссона.

Дополнение

Киевляне с двумя победами в четырех матчах сравнялись с немецким “Крайлсхаймом”, с которым сыграют 8 февраля. Учитывая ситуацию в группе, эта игра станет определяющей в борьбе за четвертьфинал.

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