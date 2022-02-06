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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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БК “Київ-Баскет” зазнав поразки у матчі Кубку Європи ФІБА

БК “Київ-Баскет” зазнав поразки у матчі Кубку Європи ФІБА

Київ • УНН

 • 11685 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. “Київ-Баскет” поступився бельгійському “Антверпу” у виїзному матчі другого групового етапу Кубку Європи ФІБА, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Деталі

Це була перенесена гра четвертого туру і для киян це була перша гра після карантину, коли позитивні тести на коронавірус були майже у всієї команди. Зрештою, команда Багатскіса зіграла без Вашингтона, який залишився в Києві, тому що все ще не здав негативний тест.

Кияни провалили другу половину і зазнали поразки із підсумковими цифрами на табло — 70:83.

Відзначимо, що у “Київ-Баскета” кращими стали Вудсон з 16 очками та Свінг, який набрав 13 очок. У Антверпа 22 очки на рахунку Фрідрікссона.

Доповнення

Кияни з двома перемогами у чотирьох матчах зрівнялись з німецьким “Крайльсхаймом”, з яким зіграють 8 лютого. Враховуючи ситуацію в групі, ця гра стане визначальною в боротьбі за четвертьфінал.

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