БК "Киев-Баскет" в овертайме победил одного из лидеров Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В очередном поединке украинской баскетбольной Суперлиги БК "Киев-Баскет" нанес поражение "Тернополю", сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
В первой половине Киев-Баскет смог завладеть гандикапом в 11 очков. После отдыха киевляне умело держали свое преимущество. К концу третьей четверти она достигала 17 баллов. Однако чтеврта 10-минутка оказалась провальной (12:29), что привело к овертайма в котором выигрыш праздновали игроки “Тернополя” — 91:89.
Статистика:
“Тернополь”: Буренко 12 очков + 7 подборов + 8 передач, Югба 19 очков + 15 подборов + 8 передач, Агафонов 18 очков + 1 подборов + 3 передач, Кальниченко 15 + 1 подборов
“Киев-Баскет”: Янг 10 очков 2 подборов + 5 передач, Коренюк 15 + 14 подборов, Близнюк 15 + 2 подборов + 2 передач, Ковалев 10 очков 2 подборов + 1 передач, Месси 18 очков + 3 подбора + 3 передач.
Дополнение
“Киев-Баскет” с 24 победами удерживает первую строчку. “Тернополь” с 21 выигрышем переместился на 4-й уровень.