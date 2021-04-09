БК "Київ-Баскет" в овертаймі переміг одного з лідерів Суперліги

Деталі

В першій половині Київ-Баскет зміг заволодіти гандикапом в 11 очок. Після відпочинку кияни вправно тримали свою перевагу. Під кінець третьої чверті вона досягала 17 балів. Однак чтеврта 10-хвилинка виявилася провальною (12:29), що призвело до овертайму в якому виграш святкували гравці "Тернополя" – 91:89.

Статистика:

"Тернопіль": Буренко 12 очок + 7 підбирань + 8 передач, Югба 19 очок + 15 підбирань + 8 передач, Агафонов 18 очок + 1 підбирань + 3 передач, Кальніченко 15 очок + 1 підбирань

"Київ-Баскет": Янг 10 очок + 2 підбирань + 5 передач, Коренюк 15 очок + 14 підбирань, Близнюк 15 очок + 2 підбирань + 2 передач, Ковальов 10 очок + 2 підбирань + 1 передач, Мессі 18 очок + 3 підбирань + 3 передач.

Доповнення

"Київ-Баскет" з 24 перемогами втримує першу сходинку. "Тернопіль" з 21 виграшем перемістився на 4-й щабель.