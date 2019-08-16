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БК "Киев-Баскет" усилился четвертым американцем

БК "Киев-Баскет" усилился четвертым американцем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Американский 24-летний форвард Аундре Джексон (196см, 104кг) подписал контракт с вице-чемпионом Украины “Киев-Баскет”, сообщает УНН со ссылкой на сайт столичного клуба.

Первые шаги в баскетболе уроженец Техаса Аундре Джексон сделал 2013-го года в команде штата “Kennedale High School”. Два сезона (2016/2017, 2017/2018гг.) Сыграл в команде Студенческой Лиги США “Лойола”.

Прошлый сезон провел в чемпионате Исландии в команде “Скаллагримур” с Боргарнесе (заняла предпоследнее 11 место, понизилась в классе). В ее составе сыграл 22 матча со средними показателями 19,9 очков, 8,3 подборов, 2,3 результативные передачи.

Таким образом Киев-Баскет подписал четвертого американского легионера, он стал 10-м игроком, с кем подписан контракт. Ранее соглашения были заключены с Кейси Шеферд, Киндалом Хиллом, Деон Эдвином.

Отметим, что кроме них в команде уже есть шестеро украинский — пролонгировали контракт с “Киев-Баскет” Павел Крутоус, Максим Сандул, Вячеслав Петров, новичками кроме американцев Антон Мусиенко, Александр Тищенко, Юрий Кондраков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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