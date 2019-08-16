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БК "Київ-Баскет" підсилився четвертим американцем

БК "Київ-Баскет" підсилився четвертим американцем

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Американський 24-річний форвард Аундре Джексон (196см, 104кг) підписав контракт з віце-чемпіоном України "Київ-Баскетом", повідомляє УНН з посиланням на сайт столичного клубу.

Перші кроки у баскетболі уродженець Техасу Аундре Джексон зробив 2013-го року у команді штату “Kennedale High School”. Два сезони (2016/2017, 2017/2018рр.) відіграв у команді Студентської Ліги США “Лойола”.

Минулий сезон провів у чемпіонаті Ісландії у команді “Скаллагрімур” з Боргарнеса (посіла передостаннє 11 місце, понизилася у класі). У її складі зіграв 22 матчі з середніми показниками 19,9 очок, 8,3 підбирань, 2,3 результативні передачі.

Таким чином Київ-Баскет підписав четвертого американського легіонера, він став 10-м гравцем, з ким підписано контракт. Раніше угоди було укладено з Кейсі Шефердом, Кіндалом Хіллом, Деоном Едвіном.

Відзначимо, що окрім них в команді вже є шестеро українців — пролонгували контракт з “Київ-Баскетом” Павло Крутоус, Максим Сандул, В’ячеслав Петров, новачками окрім американців є Антон Мусієнко, Олександр Тищенко, Юрій Кондраков.

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