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БК "Химик" выиграл первый матч сезона у "Днепра" в полуфинальной серии Суперлиги

Киев  •  УНН

 • 7102 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Южненский “Химик” вырвал победу у соперника в третьем матче полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч, переиграв БК “Днепр” на своей площадке, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Химику”.

Первую четверть гости провели уверенно и шагали к оформлению пропуска в финал (22:29). Первая перерыв между четвертями пошла на пользу южненцам, которые выиграли следующие три отрезка и доказали противостояния к преобладанию в 18 баллов — 99:81.

Персональная статистика игроков БК “Химик”: Колтер — 19 очков, 3 подбора, передача, перехват, Петров — 15 очков, 9 подборов, 3 передачи, передача, перехват, Сидоров — 15 очков, 2 подбора, 5 передач, Павлов — 14 очков 5 подборов
БК “Днепр”: Тимофеенко — 18 очков, 2 подбора, 2 передачи, Глебов — 14 очков, 4 подбора, 3 передачи, Ревзин — 12 очков, 3 подбора, 3 передачи.

Стоит отметить, что на данный момент преимущество в серии в ДК “Днепр”, 2:1 в пользу гостей, и в южненцев нет права на ошибку в следующей игре (18 апреля).

Напомним, что первым финалистом турнира стали баскетболисты “Черкасских обезьян”.

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