БК "Хімік" виграв перший матч сезону у "Дніпра" в півфінальній серії Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Южненський “Хімік” вирвав перемогу у суперника в третьому матчі півфінальної серії Суперліги Парі-Матч, перегравши БК “Дніпро” на своєму майданчику, інформує УНН з посиланням на сайт “Хіміку”.
Першу чверть гості провели впевнено і крокували до оформлення перепустки в фінал (22:29). Перша перерва між чвертями пішла на користь южненцям, які виграли наступні три відрізки та довели протистояння до переваги в 18 балів — 99:81.
Персональна статистика гравців БК “Хімік”: Колтер — 19 очок, 3 підбирання, передача, перехоплення, Петров — 15 очок, 9 підбирань, 3 передачі, передача, перехоплення, Сидоров — 15 очок, 2 підбирання, 5 передач, Павлов — 14 очок, 5 підбирань
БК “Дніпро”: Тимофеєнко — 18 очок, 2 підбирання, 2 передачі, Глєбов — 14 очок, 4 підбирання, 3 передачі, Ревзін — 12 очок, 3 підбирання, 3 передачі.
Варто відзначити, що на даний момент перевага в серії у БК “Дніпро”, 2:1 на користь гостей, і у южненців немає права на помилку у наступній грі (18-го квітня).
Нагадаємо, що першим фіналістом турніру стали баскетболісти “Черкаських Мавп”.