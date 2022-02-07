БК “Химик” прервал победную серию “Строителя” в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. БК “Химик” одолел “Строитель” в матче регулярного чемпионата Суперлиги Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Старт матча получился малорезультативным. Команды набрали лишь 12 очков на двоих за более чем 7 минут первого периода, но “Строитель” все же имел преимущество и выглядел увереннее. В начале второй четверти “Химик” неожиданно прибавил и сумел не только сравнять счет, но и вырваться вперед, сделав рывок +8.
После перерыва “Химик” заиграл еще лучше, а к лидерам команды подтянулся Вадим Казак. Однако “Строитель” имел чем ответить.
Пошла игра у Арчи Гудвина, который отметился в матче парой эффектных Данков и вел команду вперед. Алек Браун и Джером Рэндл не отставали от партнера и благодаря им “Строитель” имел одно очко преимущества перед последним перерывом.
Заключительная четверть получилась равной. “Химик” снова неплохо начал, однако киевляне не отпускали гостей в счете. В конце встречи “Химик” сумел вырвать победу. Гости справились с атаками “Строителя”, а решающими стали два трехочковые от Александра Антипова и Андрея Мироненко. “Химик” впервые в сезоне обыграл “Будивельник” и прервал шестиматчевую серию из поражений подряд — 75:68.
Лучшим игроком матча стал Кристиан Джонс, который набрал 19 очков, 7 подборов и 2 асисты (РЕ 18).
Дополнение
Следующий матч “Строитель” проведет 13 февраля против “Запорожья”, а “Химик” сыграет 10 февраля против “Кривбасса”.