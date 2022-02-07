БК “Хімік” перервав переможну серію “Будівельника” в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. БК “Хімік” здолав “Будівельник” у матчі регулярного чемпіонату Суперліги України, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Старт матчу вийшов малорезультативним. Команди набрали лише 12 очок на двох за більш ніж 7 хвилин першого періоду проте “Будівельник” все ж мав перевагу і виглядав впевненіше. На початку другої чверті “Хімік” несподівано додав і зумів не лише зрівняти рахунок, а й вирватись вперед, зробивши ривок +8.
Після перерви “Хімік” заграв ще краще, а до лідерів команди підтягнувся Вадим Козак. Проте “Будівельник” мав чим відповісти.
Пішла гра у Арчі Гудвіна, який відзначився у матчі парою ефектних данків і вів команду вперед. Алек Браун і Джером Рендл не відставали від партнера і завдяки їм “Будівельник” мав одне очко переваги перед останньою перервою.
Заключна чверть вийшла рівною. “Хімік” знову непогано розпочав, проте кияни не відпускали гостей у рахунку. У кінці зустрічі “Хімік” зумів вирвати перемогу. Гості впорались з атаками “Будівельника”, а вирішальними стали два триочкові від Олександра Антипова і Андрія Мироненко. “Хімік” вперше в сезоні обіграв “Будівельник” і перервав шестиматчеву серію із поразок поспіль — 75:68.
Кращим гравцем матчу став Крістіан Джонс, який набрав 19 очок, 7 підбирань і 2 асисти (РЕ 18).
Доповнення
Наступний матч “Будівельник” проведе 13 лютого проти “Запоріжжя”, а “Хімік” зіграє 10 лютого проти “Кривбасу”.