БК “Хімік” перервав переможну серію “Будівельника” в Суперлізі

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 34535 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 59618 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 73981 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 102364 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 111234 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 103721 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 125931 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166068 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178155 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215187 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 90829 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 164977 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 224859 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 51070 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 28855 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 224859 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 164977 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 283848 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 404050 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 656907 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 28855 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 95701 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133509 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158557 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179108 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

БК “Хімік” перервав переможну серію “Будівельника” в Суперлізі

БК “Хімік” перервав переможну серію “Будівельника” в Суперлізі

Київ • УНН

 • 14338 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. БК “Хімік” здолав “Будівельник” у матчі регулярного чемпіонату Суперліги України, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Старт матчу вийшов малорезультативним. Команди набрали лише 12 очок на двох за більш ніж 7 хвилин першого періоду проте “Будівельник” все ж мав перевагу і виглядав впевненіше. На початку другої чверті “Хімік” несподівано додав і зумів не лише зрівняти рахунок, а й вирватись вперед, зробивши ривок +8.

Після перерви “Хімік” заграв ще краще, а до лідерів команди підтягнувся Вадим Козак. Проте “Будівельник” мав чим відповісти.

Пішла гра у Арчі Гудвіна, який відзначився у матчі парою ефектних данків і вів команду вперед. Алек Браун і Джером Рендл не відставали від партнера і завдяки їм “Будівельник” мав одне очко переваги перед останньою перервою.

Заключна чверть вийшла рівною. “Хімік” знову непогано розпочав, проте кияни не відпускали гостей у рахунку. У кінці зустрічі “Хімік” зумів вирвати перемогу. Гості впорались з атаками “Будівельника”, а вирішальними стали два триочкові від Олександра Антипова і Андрія Мироненко. “Хімік” вперше в сезоні обіграв “Будівельник” і перервав шестиматчеву серію із поразок поспіль — 75:68.

Кращим гравцем матчу став Крістіан Джонс, який набрав 19 очок, 7 підбирань і 2 асисти (РЕ 18).

Доповнення

Наступний матч “Будівельник” проведе 13 лютого проти “Запоріжжя”, а “Хімік” зіграє 10 лютого проти “Кривбасу”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33