БК "Днепр" продолжил серию поражений в Кубке Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Днепре состоялся матч четвертого тура групповой стадии Кубка Европы ФИБА в котором команда-хозяйка БК “Днепр” принимал болгарский “Левски”, сообщает корреспондент УНН.
Первая половина стартового оттенка была за украинским коллективом — Кушниров забросил трехочковый забил сверху, а также активными были Кожемякин и Тимофеенко (15:9). Высокая точность дальних бросков привела к выходу вперед болгар — 21:30.
Впоследствии разница в матче выросла до более чем +15 в пользу гостей. Украинский коллектив не сдавался и за 2 минуты до конца основного времени приблизился к оппонентам на 7 очков — 70:77, однако индивидуальное мастерство болгарского клуба сыграла важную роль в получении ими победы — 86:72.
Примечательно, что в заявку “Днепра” попал звездный новичок, экс-баскетболист НБА Кирилл Фесенко, но на площадку не вышел.
Заметим, что днепряне пока имеют только 4 поражения в групповой стадии, а “Левски” наоборот — 4 выигрыше.