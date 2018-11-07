БК "Дніпро" продовжив серію поразок в Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Дніпрі відбувся матч четвертого туру групової стадії Кубку Європи ФІБА в якому команда-господарка БК “Дніпро” приймав болгарський “Лєвські”, повідомляє кореспондент УНН.
Перша половина стартового відтінку була за українським колективом — Кушніров закинув триочковий, забив згори, а також активними були Кожемякін та Тимофеєнко (15:9). Висока точність дальніх кидків призвела до виходу вперед болгар — 21:30.
Згодом різниця у матчі зросла до більше ніж +15 на користь гостей. Український колектив не здавався і за 2 хвилини до кінця основного часу наблизився до опонентів на 7 очок — 70:77, проте індивідуальна майстерність болгарського клубу зіграла важливу роль в одержанні ними звитяги — 86:72.
Примітно, що в заявку “Дніпра” потрапив зірковий новачок, екс-баскетболіст НБА Кирило Фесенко, але на майданчик не вийшов.
Зауважимо, що дніпряни поки мають тільки 4 поразки в груповій стадії, а “Лєвські” навпаки — 4 виграші.