БК "Барселона" отпустил центрового в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Центровой испанской “Барселоны” Артем Пустовой присоединится в сборную Украины на решающие матчи квалификации чемпионата мира-2019 против Черногории (22 февраля) и Словении (25 февраля), информирует УНН со ссылкой на ФБУ.
Клуб Пустового сначала не отпускал украинца в сборную, но в итоге пошел навстречу Федерации баскетбола Украины и игроку, позволив ему присоединиться в лагерь национальной команды.
Сегодня “Барселона” нашего центрового в домашнем матче Евролиги сыграет дома против “Басконии” и сразу после игры Пустовой отправится в сборную Украины.
Заметим, что “бигмен” принял участие в 6 матчах текущего отбора на ЧМ-2019, в которых набирал 5,0 очка, делал 2,8 подбора и 1,2 передачи в среднем за 14,3 минуты на площадке в майке сборной Украины.