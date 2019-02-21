БК "Барселона" отпустил центрового в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2019

Клуб Пустового сначала не отпускал украинца в сборную, но в итоге пошел навстречу Федерации баскетбола Украины и игроку, позволив ему присоединиться в лагерь национальной команды.

Сегодня “Барселона” нашего центрового в домашнем матче Евролиги сыграет дома против “Басконии” и сразу после игры Пустовой отправится в сборную Украины.

Заметим, что “бигмен” принял участие в 6 матчах текущего отбора на ЧМ-2019, в которых набирал 5,0 очка, делал 2,8 подбора и 1,2 передачи в среднем за 14,3 минуты на площадке в майке сборной Украины.