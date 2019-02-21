БК "Барселона" відпустив центрового до збірної України на матчі відбору ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Центровий іспанської “Барселони” Артем Пустовий приєднається до лав національної збірної України на вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Чорногорії (22 лютого) та Словенії (25 лютого), інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Клуб Пустового спочатку не відпускав українця до лав збірної, але в підсумку пішов назустріч Федерації баскетболу України та гравцеві, дозволивши йому приєднатись до табору національної команди.
Сьогодні “Барселона” нашого центрового в домашньому матчі Євроліги зіграє вдома проти “Басконії” і одразу після гри Пустовий вирушить до лав збірної України.
Зауважимо, що “бігмен” взяв участь у 6 матчах поточного відбіру на ЧС-2019, в яких набирав 5,0 очка, робив 2,8 підбирання та 1,2 передачі в середньому за 14,3 хвилини на майданчику в майці збірної України.