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БК "Барселона" відпустив центрового до збірної України на матчі відбору ЧС-2019

Київ • УНН

 • 6913 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Центровий іспанської “Барселони” Артем Пустовий приєднається до лав національної збірної України на вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Чорногорії (22 лютого) та Словенії (25 лютого), інформує УНН з посиланням на ФБУ.

Клуб Пустового спочатку не відпускав українця до лав збірної, але в підсумку пішов назустріч Федерації баскетболу України та гравцеві, дозволивши йому приєднатись до табору національної команди.

Сьогодні “Барселона” нашого центрового в домашньому матчі Євроліги зіграє вдома проти “Басконії” і одразу після гри Пустовий вирушить до лав збірної України.

Зауважимо, що “бігмен” взяв участь у 6 матчах поточного відбіру на ЧС-2019, в яких набирав 5,0 очка, робив 2,8 підбирання та 1,2 передачі в середньому за 14,3 хвилини на майданчику в майці збірної України.

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