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Бизнесмен из Мелитополя строит "зубы дракона" для оккупантов, ему сообщили о подозрении - СБУ

Киев • УНН

 • 133035 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владельцу строительного холдинга из Мелитополя Запорожской области, который строит для оккупантов «зубы дракона» на южном фронте. Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.

Бизнесмен из Мелитополя строит "зубы дракона" для оккупантов, ему сообщили о подозрении - СБУ

Детали

"Служба безопасности сообщила о подозрении владельцу строительного холдинга во временно оккупированной части Запорожской области, который производит для агрессора фортификационные сооружения и ремонтирует автодороги. Речь идет о местном предпринимателе Игоре Скоробогатько, который после начала полномасштабного вторжения рф поддержал российских захватчиков и предложил им свою «помощь» в войне против Украины", - сообщили в СБУ.

Как сообщается, в октябре 2022 года фигурант получил от захватчиков масштабный заказ на изготовление более тысячи противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона». Такие пирамидальные бетонные препятствия захватчики устанавливают вдоль собственных линий обороны, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ на южном фронте.

Кроме этого по данным следствия, Скоробогатько входит в близкое окружение гауляйтера Балицкого, которого недавно лишили депутатского мандата. Благодаря связям предатель получил «должность» главы захваченного «Мелитопольского асфальтобетонного завода».

Летом 2022 года он, как указано, начал реконструкцию трассы Мелитополь-Бердянск, которую оккупанты используют для переброски личного состава и военной техники.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

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