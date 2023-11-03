Бізнесмен з Мелітополя будує "зуби дракона" для окупантів, йому повідомили про підозру - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру власнику будівельного холдингу з Мелітополя Запорізької області, який будує для окупантів «зуби дракона» на південному фронті. Про це повідомила СБУ, пише УНН.
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"Служба безпеки повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який виготовляє для агресора фортифікаційні споруди та ремонтує автошляхи. Мова йде про місцевого підприємця Ігоря Скоробогатька, який після початку повномасштабного вторгнення рф підтримав російських загарбників та запропонував їм свою «допомогу» у війні проти України", - повідомили у СБУ..
Як повідомляється, у жовтні 2022 року фігурант отримав від загарбників масштабне замовлення на виготовлення понад тисячі протитанкових загороджень, відомих як «зуби дракона». Такі пірамідальні бетонні перешкоди загарбники встановлюють уздовж власних ліній оборони, щоб стримати контрнаступ ЗСУ на південному фронті.
Окрім цього за даними слідства, Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Балицького, якого нещодавно позбавили депутатського мандата. Завдяки зв'язкам зрадник отримав «посаду» очільника захопленого «Мелітопольського асфальтобетонного заводу».
Влітку 2022 року він, як вказано, почав реконструкцію траси Мелітополь-Бердянськ, яку окупанти використовують для перекидання особового складу та військової техніки.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
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