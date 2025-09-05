Дело нефтепродуктов Курченко: суд утвердил соглашение с бизнесменом Тищенко и освободил от отбывания наказания

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бизнесменом Сергеем Тищенко, который проходил по делу о хищении арестованных нефтепродуктов, принадлежавших пророссийскому бизнесмену-беглецу Курченко. Об этом сообщает ВАКС, пишет УНН.

Детали

Суд признал Тищенко виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности в создании преступной организации и растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 УК Украины). Приговором ему назначено 8 лет лишения свободы и запрет в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также на госпредприятиях.

Впрочем, на основании ч. 2 ст. 75 УК Украины бизнесмена освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года. Конфискация имущества не применялась.

Испытательный срок начинает отсчет с момента оглашения приговора.

Напомним

12 февраля, бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бизнесмена Сергея Тищенко по обвинению в присвоении нефтепродуктов и нанесении государству ущерба на сумму почти 1 миллиард гривен вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским.