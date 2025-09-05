Дело нефтепродуктов Курченко: суд утвердил соглашение с бизнесменом Тищенко и освободил от отбывания наказания

$41.350.02
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
5 сентября, 08:58 • 17280 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 26510 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
5 сентября, 08:19 • 23475 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 41737 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 37291 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 51417 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 42680 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 42053 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 42080 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Теги
Авторы
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер5 сентября, 06:58 • 14784 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО5 сентября, 07:27 • 14105 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 29733 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить5 сентября, 07:57 • 28514 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар10:18 • 11954 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 11165 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 29936 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 41730 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 32518 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 68466 просмотра
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Виктор Орбан
Украина
Государственная граница Украины
Ужгород
Словакия
Соединённые Штаты
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 26729 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 68466 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 26626 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 31702 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 33273 просмотра
Дело нефтепродуктов Курченко: суд утвердил соглашение с бизнесменом Тищенко и освободил от отбывания наказания

Киев • УНН

 • 288 просмотра

ВАКС утвердил соглашение о признании виновности с бизнесменом Сергеем Тищенко по делу о хищении нефтепродуктов. Его приговорили к 8 годам заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Дело нефтепродуктов Курченко: суд утвердил соглашение с бизнесменом Тищенко и освободил от отбывания наказания

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бизнесменом Сергеем Тищенко, который проходил по делу о хищении арестованных нефтепродуктов, принадлежавших пророссийскому бизнесмену-беглецу Курченко. Об этом сообщает ВАКС, пишет УНН.

Детали

Суд признал Тищенко виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности в создании преступной организации и растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 УК Украины). Приговором ему назначено 8 лет лишения свободы и запрет в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также на госпредприятиях.

Впрочем, на основании ч. 2 ст. 75 УК Украины бизнесмена освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года. Конфискация имущества не применялась.

Испытательный срок начинает отсчет с момента оглашения приговора.

Напомним

12 февраля, бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бизнесмена Сергея Тищенко по обвинению в присвоении нефтепродуктов и нанесении государству ущерба на сумму почти 1 миллиард гривен вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским.

Степан Гафтко

Криминал и ЧП