Справа нафтопродуктів Курченка: суд затвердив угоду з бізнесменом Тищенком і звільнив від відбування покарання

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та бізнесменом Сергієм Тищенком, який проходив у справі про розкрадання арештованих нафтопродуктів, що належали проросійському бізнесмену-втікачу Курченку. Про це повідомляє ВАКС, пише УНН.

Деталі

Суд визнав Тищенка винним за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема у створенні злочинної організації та розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України). Вироком йому призначено 8 років позбавлення волі та заборону протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, а також на держпідприємствах.

Втім, на підставі ч. 2 ст. 75 КК України бізнесмена звільнили від відбування основного покарання з випробувальним строком на три роки. Конфіскація майна не застосовувалася.

Іспитовий строк починає відлік від моменту оголошення вироку.

Нагадаємо

12 лютого, колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру повідомили про підозру у незаконному привласненні нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою бізнесмена Сергія Тищенка за звинуваченням у привласненні нафтопродуктів та нанесенні державі збитків на суму майже 1 мільярд гривень разом з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським.