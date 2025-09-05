Справа нафтопродуктів Курченка: суд затвердив угоду з бізнесменом Тищенком і звільнив від відбування покарання

$41.350.02
48.130.07
ukenru
12:12 • 5110 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 16904 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 26132 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 23142 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 41137 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 37068 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 51250 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 42567 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41984 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 42031 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.3м/с
39%
754мм
Популярнi новини
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер5 вересня, 06:58 • 14691 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО5 вересня, 07:27 • 14007 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 29484 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме5 вересня, 07:57 • 27989 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар10:18 • 11864 перегляди
Публікації
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 10984 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 29494 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 41151 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 32226 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 68086 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Ужгород
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 26608 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 68086 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 26519 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 31601 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 33173 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Ту-22М
Ту-95
Financial Times
Ракетна система С-400

Справа нафтопродуктів Курченка: суд затвердив угоду з бізнесменом Тищенком і звільнив від відбування покарання

Київ • УНН

 • 54 перегляди

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з бізнесменом Сергієм Тищенком у справі про розкрадання нафтопродуктів. Його засудили до 8 років ув'язнення, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на три роки.

Справа нафтопродуктів Курченка: суд затвердив угоду з бізнесменом Тищенком і звільнив від відбування покарання

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та бізнесменом Сергієм Тищенком, який проходив у справі про розкрадання арештованих нафтопродуктів, що належали проросійському бізнесмену-втікачу Курченку. Про це повідомляє ВАКС, пише УНН.

Деталі

Суд визнав Тищенка винним за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема у створенні злочинної організації та розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України). Вироком йому призначено 8 років позбавлення волі та заборону протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, а також на держпідприємствах.

Втім, на підставі ч. 2 ст. 75 КК України бізнесмена звільнили від відбування основного покарання з випробувальним строком на три роки. Конфіскація майна не застосовувалася.

Іспитовий строк починає відлік від моменту оголошення вироку.

Нагадаємо

12 лютого, колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру повідомили про підозру у незаконному привласненні нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою бізнесмена Сергія Тищенка за звинуваченням у привласненні нафтопродуктів та нанесенні державі збитків на суму майже 1 мільярд гривень разом з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським.

Степан Гафтко

Кримінал та НП