Бизнесмен о действиях власти во время пандемии: если не хватает воздуха - не надо "нырять в пещеру"

"Локдаун выходного дня" не поможет никому. Разве что пиарщикам, которые его придумали. Я ныряю с аквалангом. И среди тех людей, которые ныряют в пещеры, очень важно рассчитать, хватит ли тебе воздуха, потому что есть "точка невозврата" - когда ты уже всплыть не сможешь. Если не хватает воздуха - не надо нырять в пещеру. Я к чему: Украина не богатая страна, и было с первых дней понятно, что мы не сможем просидеть в тотальном локдауне месяцами. Так же с первых дней было понятно, что не найдутся чудодейственные лекарства, которые помогут за "карантин выходного дня" вылечить больных", - считает он.

По мнению бизнесмена, в украинской власти был и сейчас есть значительно эффективнее сценарий противодействия пандемии.

"Я считаю, что общество нужно разделить на уязвимые и неуязвимы группы - условно 70+ и те, у кого есть сопутствующие заболевания. Для них надо локдаун, а остальные - надо тестировать. Массово. И никакого локдауна для них, а работать по субботам дополнительно, изолируя тех, кто нуждается в помощи. И тестировать людей, которые работают и наполняют ВВП страны", - подчеркнул он.

Напомним, в Верховной Раде настаивают на массовом тестировании населения вместо локдауна выходного дня. В свою очередь, в социальных сетях набирает обороты инициатива по поддержке отечественных производителей, страдающих от "карантина выходного дня".