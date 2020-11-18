Замість локдауну влада повинна провести загальнонаціональне тестування - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Загальнонаціональне тестування серед населення України – це необхідність і альтернатива локдауну, проте влада самоусунулась від розв'язання цих проблем, залишивши людей наодинці із COVID-19. Про це УНН розповів народний депутат Михайло Бондар.
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"Загальнонаціональне тестування – це має бути наш пріоритет сьогодення. У протилежному випадку – це знущання і цинізм по відношенню до наших людей. Тестування замість локдауну – однозначно. А так ми маємо не допомогу людям, а нокдаун нашому малому і середньому бізнесу", - вважає він.
На думку нардепа Бондара, влада "самоусунулась від допомоги населенню" України у протидії COVID-19.
"Ми бачимо, як сусідні країни за день-два провели такі тестування і знають, як далі поводитися з тими людьми: хто хворіє безсимптомно, які у зоні ризику і які перехворіли. І вони вже мають чіткий план дій не подальше. А наші, на жаль, самоусуваються від проблеми", - відзначив Бондар.
Нагадаємо, у Словаччині дві третини дорослого населення — понад 3,5 млн осіб — взяли участь у безкоштовному загальнонаціональному тестуванні на коронавірус. В Україні ж — анонсований ще влітку головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком безкоштовний масовий скринінг населення так і не розпочався.
Як писав УНН раніше, у Верховній Раді наполягають на масовому тестуванні за допомогою виключно вітчизняних тестів на коронавірус. На думку парламентарів, це зекономить бюджетні кошти, стимулюватиме економіку та підтримає нацвиробника.