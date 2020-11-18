Вместо локдауна власть должна провести общенациональное тестирование - нардеп

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"Общенациональное тестирование - это должен быть наш приоритет сегодняшнего дня. В противном случае - это издевательство и цинизм по отношению к нашим людям. Тестирование вместо локдауна - однозначно. А так мы имеем не помощь людям, а нокдаун нашему малому и среднему бизнесу", - считает он.

По мнению нардепа Бондаря, власть "самоустранилась от помощи населению" Украины в противодействии COVID-19.

"Мы видим, как соседние страны за день-два провели такие тестирования и знают, как дальше вести себя с теми людьми: кто болеет бессимптомно, которые в зоне риска и переболевшие. И они уже имеют четкий план действий в дальнейшем. А наши, к сожалению, самоустраняются от проблемы", - отметил Бондарь.

Напомним, в Словакии две трети взрослого населения - более 3,5 млн человек - приняли участие в бесплатном общенациональном тестировании на коронавирус. В Украине же - анонсированный еще летом главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко бесплатный массовый скрининг населения так и не начался.

Как писал УНН ранее, в Верховной Раде настаивают на массовом тестировании с помощью исключительно отечественных тестов на коронавирус. По мнению парламентариев, это сэкономит бюджетные средства, будет стимулировать экономику и поддержит нацпроизводителя.